Будут ли эвакуировать Одесский зоопарк?

В сложное военное время руководители украинских зоопарков обеспокоены безопасностью своих питомцев. И в этой связи нередко возникает вопрос о целесообразности эвакуации животных в другие регионы или страны. Будут ли эвакуировать обитателей Одесского зоопарка, в очередной раз рассказал директор учреждения Игорь Беляков.

По словам Белякова, специалисты украинских зоопарков после всестороннего, тщательного и профессионального изучения проблемы пришли к единому выводу: для сохранения жизней и здоровья животных безопаснее оставаться на местах.

Директор зоопарка отмечает, что эвакуация влечет очень большие риски для животных. Это крайняя мера и может быть оправдана лишь в исключительно трагических ситуациях, как, например, это случилось с ФельдманЭкоПарком в Харькове.

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Позиция Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов сходная – предпочтение отдается перемещению животных из опасных зон в зоопарки в менее опасных частях Украины, а не в другие страны.

«Одесский зоопарк сегодня благополучен. Мы сохраним наших питомцев здесь!»,

– отмечает Беляков.

Он отмечает, что сейчас в интернете распространяются безответственные призывы эвакуировать Одесский зоопарк. Авторы этих призывов «рисуют апокалиптические картинки для Одессы и выкладывают их в сеть», что в военное время «крайне безответственно, чтоб не сказать хуже».

«Друзья, не следует слушать паникеров. Мы справимся здесь, мы вместе встретим нашу ПОБЕДУ, сохранив зоопарк, сохранив животных. Все будет хорошо!»,

– уверяет директор зоопарка.

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