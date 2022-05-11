Будут ли эвакуировать Одесский зоопарк?

В сложное военное время руководители украинских зоопарков обеспокоены безопасностью своих питомцев. И в этой связи нередко возникает вопрос о целесообразности эвакуации животных в другие регионы или страны.
Будут ли эвакуировать обитателей Одесского зоопарка, в очередной раз рассказал директор учреждения Игорь Беляков.
По словам Белякова, специалисты украинских зоопарков после всестороннего, тщательного и профессионального изучения проблемы пришли к единому выводу: для сохранения жизней и здоровья животных безопаснее оставаться на местах.
Директор зоопарка отмечает, что эвакуация влечет очень большие риски для животных. Это крайняя мера и может быть оправдана лишь в исключительно трагических ситуациях, как, например, это случилось с ФельдманЭкоПарком в Харькове.
Читайте также: В Одесский зоопарк эвакуировали пару белых львов из Харькова
Позиция Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов сходная – предпочтение отдается перемещению животных из опасных зон в зоопарки в менее опасных частях Украины, а не в другие страны.
«Одесский зоопарк сегодня благополучен. Мы сохраним наших питомцев здесь!»,
– отмечает Беляков.
Статья по теме: Одесский зоопарк в военное время: здоровое питание, музыкальное воспитание и дефицит вольеров
Он отмечает, что сейчас в интернете распространяются безответственные призывы эвакуировать Одесский зоопарк. Авторы этих призывов «рисуют апокалиптические картинки для Одессы и выкладывают их в сеть», что в военное время «крайне безответственно, чтоб не сказать хуже».
«Друзья, не следует слушать паникеров. Мы справимся здесь, мы вместе встретим нашу ПОБЕДУ, сохранив зоопарк, сохранив животных. Все будет хорошо!»,
– уверяет директор зоопарка.
Читайте также:
- В Одесском зоопарке появился новый обитатель «невероятного обаяния»;
- Одесский зоопарк выпустил щемящий клип: когда все поделилось на до и после;
- Директор зоопарка рассказал, будут ли эвакуировать животных.