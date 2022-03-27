В Одесском зоопарке появился на свет Джавелин, а в дельфинарии – Украина и Победа (фото, видео)

Несмотря на то, что война пока не прекращается, жизнь идет своим ходом, а мир братьев наших меньших продолжает радовать одесситов приятными сюрпризами, например, новорожденными малышами.

Новорожденного теленка назвали Джавелином

В субботу, 26 марта 2022 года, Одесский зоопарк после небольшого перерыва снова распахнул свои двери для желающих посмотреть на животных (а может быть, и оказать какую-либо помощь). И вот чудо: в день открытия посетители зоопарка стали свидетелями чудесного события – рождения детеныша серой венгерской коровы. Малыш появился на свет прямо на глазах изумленной публики под одобрительные возгласы и аплодисменты.

Радостным известием поделился в соцсети директор Одесского зоопарка Игорь Беляков. Он также рассказал, что новорожденный теленок – мальчик. Его назвали Джавелином.

В зоопарке напоминают: в военное время учреждение работает в режиме короткого дня – касса работает с 9:00 до 15:00 часов, а обзор – до 16:00 часов. Кроме того, зоопарк может открываться не каждый день.

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В дельфинарии «Немо» увидели свет Украина и Победа

Но, как оказалось, не зоопарком единым. Одесскому дельфинарию «Немо» тоже есть чем порадовать: с начала войны здесь родились два дельфиненка.

Как сообщили в дельфинарии, малышей назвали Украина и Victory (Победа).

Після початку війни в Одеському дельфінарії NEMO народилось два дельфінятка. Їх назвали Україна❤️та Victory (Перемога)🇺🇦 До цієї приємної новини, хочемо додати ще одну: Дельфінарій знову працює🐬🇺🇦 Для покращення емоційного стану і позитивних вражень для Вас, Ваших близьких та діток запрошуємо на добру виставу «Єдина планета» за участю дельфінів та інших морських тварин, а також в Океанаріум ❤️ Відвідавши дельфінарій в цей нелегкий час для нас, Ви зможете підтримати наших тварин та внести свій добрий вклад в їх життя💕

Всі зібрані кошти підуть на годування дельфінів в Одесі та Харкові. 🦎Океанаріум працює з 10:00 до 17:00.

Вартість квитка – 150 грн. ⌚️Вистави в дельфінарії проходять о 12:00 та 15:00, окрім понеділків.

Вартість квитка – 300 грн. 🧒Діткам до 3-х років вистави та океанаріум – безкоштовно. 🐬Купання з дельфінами проходять щоденно за попередним записом по номеру телефона:

+38 (048) 705 70 70 Опубликовано Дельфинарий Немо Суббота, 26 марта 2022 г.

Дельфинарий также вновь принимает посетителей.

«Для улучшения эмоционального состояния и положительных впечатлений для Вас, Ваших близких и детей приглашаем на хорошее представление «Единая планета» с участием дельфинов и других морских животных, а также в Океанариум. Посетив дельфинарий в это нелегкое для нас время, Вы сможете поддержать наших животных и внести свой вклад в их жизнь. Все собранные средства будут направлены на кормление дельфинов в Одессе и Харькове»,

– сообщают в «Немо».

Океанариум работает с 10:00 до 17:00. Стоимость билета – 150 грн.

Фото с Facebook-страницы Игоря Белякова, видео дельфинария «Немо»