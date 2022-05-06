В Одесском зоопарке появился новый обитатель «невероятного обаяния»

Африканская гиеновая собака впервые поселилась в Одесском зоопарке. Раньше этого вида животных там не было.
О появлении нового экзотического обитателя зоопарка сообщил директор учреждения Игорь Беляков.
«За всю историю Одесского зоопарка африканских гиеновых собак у нас раньше никогда не было. Зверь невероятного обаяния!» — написал у себя в facebook Игорь Беляков и приложил фотографии нового для Одессы зверя.
Животное передала зоопарку одесситка, которая раньше держала его у себя в частном доме. Директор зоопарки отметил, что вид африканских гиеновых собак относится к исчезающим и их не следует путать с гиенами.
Ранее сообщалось, что в Одесский зоопарк эвакуировали, подальше от российских обстрелов, пару белых львов из Харькова.
Читайте также:
- Как чувствуют себя львы, вывезенные из Харьковского ЭкоПарка
- Морских животных из Харьковского дельфинария эвакуируют в Одессу
Фото Игоря Белякова