В Одесском зоопарке появился новый обитатель «невероятного обаяния»

Африканская гиеновая собака впервые поселилась в Одесском зоопарке. Раньше этого вида животных там не было.

О появлении нового экзотического обитателя зоопарка сообщил директор учреждения Игорь Беляков.

«За всю историю Одесского зоопарка африканских гиеновых собак у нас раньше никогда не было. Зверь невероятного обаяния!» — написал у себя в facebook Игорь Беляков и приложил фотографии нового для Одессы зверя.

Животное передала зоопарку одесситка, которая раньше держала его у себя в частном доме. Директор зоопарки отметил, что вид африканских гиеновых собак относится к исчезающим и их не следует путать с гиенами.

Ранее сообщалось, что в Одесский зоопарк эвакуировали, подальше от российских обстрелов, пару белых львов из Харькова.

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Фото Игоря Белякова