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В одесский Замок Монстров вернулся символ стойкости (фото)

В одесский Замок Монстров вернулся символ стойкости (фото)

Одесский кот Сифон — творение скульптора Татьяны Штыкало — вернулся в родной Замок Монстров и продолжает служить его охранным символом, только теперь он устроился на другом кусочке этой же территории.

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В октябре 2019 года «Одесская жизнь» рассказывала о появлении на свет очередного творения скульптора Татьяны Штыкало во дворе Замка Монстров (дачи Анатра). Тогда все говорили, что у Замка Монстров появился свой кототалисман.

«Прототипом» котоскульптуры стал рыжий красавец кот Сифон. Глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова рассказала поразительную историю этого кота. Более десяти лет назад ее сестра подобрала несчастного котенка на улице. Не просто на улице: какие-то «добрые ребята» играли котенком… в футбол. В ветеринарной клинике ей сразу сказали: «Не жилец». Но девушка не сдалась. «Не жилец» она слышала о своем питомце еще много раз, потом сказали, что если кот и останется в живых, то все равно ходить никогда не будет. А кот Сифон оказался и живучим, и стойким, и ходить начал, и превратился в красивейшего рыжего кота.

Открытие новой скульптуры (на пне!) тогда происходило празднично: все говорили, что у Корпорации Монстров теперь есть свой собственный символ стойкости…

Так случилось, что Сифона более года не было на месте. Но теперь он вернулся в Замок Монстров, но устроился уже не на пне, а у входа в историческое здание дачи Анатра.

— На постоянной основе решили установить его прямо возле Замка Монстров, — сообщила «Одесской жизни» скульптор Татьяна Штыкало.

скульптор Татьяна Штыкало

Татьяна Штыкало со своим творением

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Фото с Facebook-страницы Татьяны Штыкало

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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