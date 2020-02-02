«Замок монстров» в Одессе: ситуация становится очень тревожной

В Серебряковском зале Одесского художественного музея глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова и архитектор, реставратор Анатолий Изотов рассказали о сегодняшнем дне дачи Анатра, которую одесситы уже привычно называют Замком монстров.

А ситуация, как сообщили спикеры, более чем тревожная…

Как известно, меценат презентовал историческое здание известной добрыми делами волонтерской организации города — БФ «Корпорации монстров». Это было летом прошедшего года, и с того дня историческое здание — под неустанной опекой специалистов, которые его изучают-исследуют, волонтеров, всех неравнодушных одесситов. Субботники, благотворительные обеды, обсуждение будущего…

И вот пока дача Анатра законсервирована на зиму, оказалось, что кроме и без того немалого вороха проблем, связанных с его реконструкцией-реставрацией-ремонтом и «профильности» в будущем, появилась более чем тревожная новость.

— В Киеве сейчас идет судебный процесс о возвращении всего комплекса (корпусов) бывшего санатория им. Чувырина, а, следовательно, и дачи Анатра, в Фонд госимущества. 6 февраля должно состояться очередное заседание суда по этому поводу. Таким образом, Замок монстров может вернуться государству, — сообщила Екатерина Ножевникова.

Новость прозвучала «соответствующим» образом. На встрече было много одесситов, и сразу посыпались вопросы: «Как же так?!», «Мы так надеялись, что Замок монстров станет нашим общим, что это станет новым пространством для общения, выставок и концертов!», «Теперь на этом лакомом рекреационном куске построят высотку, что ли?!». Страсти накалялись, прозвучал вопрос: «Что вы собираетесь с этим делать?!», прозвучал совет: «Пора выводит людей на митинги по защите Замка монстров».

Екатерина Ножевникова по этому поводу сообщила, что если решение суда будет в пользу Фонда госимущества, то, значит, Замок монстров «идет» государству, и как глава БФ она не станет пытаться предпринимать какие-либо действия против решения суда.

— Необходимо оставаться в правовом поле. Согласитесь, это странно было бы: выводить людей на митинги из-за возвращения здания государству. Но вот если там вскоре появятся самосвалы, то я первая выйду защищать дачу Анатра, — пояснила Екатерина.

Вместе с тем, если решение суда будет в пользу Фонда госимущества, то судьба дачи Анатра остается неизвестной. Прощай Замок монстров?

И Екатерина Ножевникова, и ведущий исследования в Замке монстров архитектор, реставратор Анатолий Изотов считают, что для начала нужно дождаться этого самого решения, а потом уже думать о дальнейшей судьбе Замка монстров.

Из вариантов, например, существует и такой: БФ «Корпорация монстров» может подать апелляцию или попытаться потом взять его в аренду на 50 лет.

— Если же решение суда будет в нашу пользу, то мы собираемся начать целый ряд мероприятий, чтобы историческое здание устояло, оживало и в дальнейшем. Это огромный комплекс мероприятий по его спасению — в первую очередь. Пока же нам всем придется решения суда, — такое мнение высказали и Екатерина Ножевникова, и Анатолий Изотов.

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