Про те, що мазут із затонулих російських танкерів досяг узбережжя Одеської області, стало відомо сьогодні, 24 січня 2025 року. Зокрема, сліди екокатастрофи вже фіксують біля курорту «Катранка», Дунайського біосферного заповідника та Національного природного парку «Тузловські лимани».

Своїми побоюваннями Владислав Балинський поділився у facebook.

«Якщо порахувати орієнтовно, за течією течії, то до Катранки мазут подолав відстань у 640 кілометрів і, найімовірніше, навпроти Одеської затоки він був, як я і говорив, десь у середині січня», – пише біолог.

На його думку, метод «спостереження за мазутними плямами з космосу» Міністерства захисту довкілля призвів до сповільнення з підготовкою до протидії забрудненню і продемонстрували неготовність боротьби з мазутом.

«І по-факту, Одеська область виявилася не готовою до подібних «непередбачених обставин», – вважає екоактивіст. – Проблема в тому, що міністерство повністю відкинуло всі інші варіанти і думки фахівців. З мого боку є побоювання, що більша частина мазуту могла випасти в осад навпроти впадання Дніпро-Бузького лиману в море і тоді, Одеська затока в біді!»

На думку Владислава Балинського, ближче до літа мазут почне спливати і тоді можна буде повною мірою оцінити наслідки еконещастя в Чорному морі.

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