И сегодня мы узнаем, как выглядит идеальный понедельник по версии мемов. Внутри – вся правда о «любимой» работе, планах на отпуск и о том, как правильно звать собаку, чтобы удивить весь район!

Главное – вовремя кивать!

Шутка про работу: когда начальника не унять

Коротко в планах на лето:

Смешной мем об отпуске, планах на лето и суровой реальности

А еще вы можете узнать: Стоит ли ехать в Сергеевку этим летом: что сейчас с морем, лиманом и санаториями

Как выглядит настоящая мотивация:

Ведро спелой черешни на летнем прилавке, главный стимул для работы

Ожидания и суровая реальность:

Смешная картинка про дизайнеров и потребителя

Теннис – это, конечно, хорошо, но последнее слово все равно за народной смекалкой:

Спортивная сумка с хитрым кармашком

Как за секунду сорвать аншлаг в любом парке и заставить обернуться даже тех, у кого отродясь не было домашних животных:

Про собаку и крик Шановний на весь парк, из соцсетей

Ну что – зарядились хоть немного хорошим настроением? Теперь не забывайте делиться улыбками с окружающими, и пусть никакие незапланированные рабочие дела или летний зной и утренняя суета не испортят вам этот понедельник. Отличного, легкого и мирного вам дня!

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