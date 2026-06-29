И сегодня мы узнаем, как выглядит идеальный понедельник по версии мемов. Внутри – вся правда о «любимой» работе, планах на отпуск и о том, как правильно звать собаку, чтобы удивить весь район!

Главное – вовремя кивать!

Коротко в планах на лето:

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Как выглядит настоящая мотивация:

Ожидания и суровая реальность:

Теннис – это, конечно, хорошо, но последнее слово все равно за народной смекалкой:

Как за секунду сорвать аншлаг в любом парке и заставить обернуться даже тех, у кого отродясь не было домашних животных:

Ну что – зарядились хоть немного хорошим настроением? Теперь не забывайте делиться улыбками с окружающими, и пусть никакие незапланированные рабочие дела или летний зной и утренняя суета не испортят вам этот понедельник. Отличного, легкого и мирного вам дня!