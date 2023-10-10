Одесский военком-миллионер: от общества скрывают детали дела

Об этом сообщил начальник отдела информационной политики и коммуникаций специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Эдуард Плешко.

Досудебное расследование дела одесского военкома Евгения Борисова, который обогатился на 152 миллиона гривен во время полномасштабной войны, уклонялся от службы и сейчас находится в СИЗО, решили не обнародовать.

Правоохранители не будут сообщать о ходе заседаний и мерах пресечения для полковника ВСУ.

Согласно ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 36 УПК РФ, разрешения следователя или прокурора на разглашение информации, касающейся досудебного расследования этого уголовного производства, нет, —

сообщил Эдуард Плешко.

Также известно, что прокуратура отказалась раскрывать информацию о продлении меры пресечения подозреваемому в коррупции.

Ранее мы писали, что задержали Евгения Борисова в Киеве 24 июля сотрудники ГБР совместно с прокурорами ОГП.

Также Одесская жизнь сообщала, что Евгения Борисова обвиняют в незаконном обогащении — его семья за время полномасштабной войны приобрела имущество за границей на сумму около 4,5 млн евро. Еще Борисов обвиняется в неявке вовремя на службу без уважительных причин и в уклонении от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения.

Статьи, по которым обвиняют экс-военкома, предусматривают до 10 лет лишения свободы.

А 19 сентября Печерский районный суд Киева продлил Евгению Борисову срок содержания под стражей до 22 октября с альтернативой внесения залога в размере 149 998 024 гривен.

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