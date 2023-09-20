Новости Одессы и Одесской области

Бывший одесский военком продолжит находиться в СИЗО: не нашел деньги для залога

Бывший одесский военком продолжит находиться в СИЗО: не нашел деньги для залога

Одесскому экс-военскому Евгению Борисову продлили срок досудебного расследования до трех месяцев – 22 октября 2023 года.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В сообщении говорится, поскольку залог в размере 150 миллионов гривен не был внесен, и срок пребывания в СИЗО на время проведения досудебного расследования Борисову продлили.

Напомним, 25 июля Печерский райсуд Киева избрал Евгению Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2-х месяцев с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

Вчера, 19 сентября, Печерский районный суд Киева продлил Евгению Борисову срок содержания под стражей до 22 октября с альтернативой внесения залога в размере 149 998 024 гривен.

Подозреваемый в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы бывший одесский военком Евгений Борисов находится в СИЗО, залог в 150 миллионов гривен он не вносил.

Ранее мы писали, что задержали Евгения Борисова в Киеве 24 июля сотрудники ДБР совместно с прокурорами ОГП.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что Евгения Борисова обвиняют в незаконном обогащении — его семья за время полномасштабной войны приобрела имущество за границей на сумму около 4,5 млн евро. Еще Борисов обвиняется в неявке вовремя на службу без уважительных причин и в уклонении от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения.

Статьи, по которым обвиняют экс-военкома, предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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