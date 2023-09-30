Глава райсуда в Одесской области разоблачен на взяточничестве: ему грозит большой срок

В Одесской области во время получения взятки был задержан исполняющий обязанности председателя Коминтерновского райсуда. Он за деньги должен помочь получить «правильное» судебное решение.
Об этом сообщили в СБУ и НАБУ.
Правоохранители установили, что глава райсуда требовал деньги за «правильное» судебное решение.
В обмен на взятку чиновник обещал местному жителю обеспечить иск и помочь в гражданском деле.
Правоохранители разоблачили руководителя суда «на горячем»: после получения взятки и принятия «обещанного» решения в пользу заинтересованной стороны.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.
За совершенное правонарушение злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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