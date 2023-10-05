Новости Одессы и Одесской области

Чиновник в Одесской области украл деньги, выделенные иностранным государством

Чиновник в Одесской области украл деньги, выделенные иностранным государством

Чиновник присвоил грантовые средства, выделенные Румынией на управленческие услуги по реализации совместного проекта по реконструкции канализационных сетей и устройству резервного трубопровода в Измаиле.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранители установили, что 42-летний госслужащий Измаильского городского совета, назначенный менеджером проекта, разработал и на протяжении четырех лет реализовал преступный план по завладению грантовыми средствами.

Как сообщили в полиции, для присвоения иностранных средств злоумышленник использовал частную фирму, которую сам основал 10 лет назад, а затем передал на правах собственности другому подконтрольному ему лицу.

Это предприятие в ходе реализации международной программы должно было предоставлять управленческие услуги – координацию проекта, составление отчетов о ходе выполненных работ, разработку плана мониторинга проекта и его реализации, разработку плана по управлению рисками, —

рассказали в полиции.

Начиная с 2019 года, на предприятии составляли ложные акты о якобы предоставленных услугах по управлению государственным проектом. Сам же злоумышленник, как официальный менеджер от органов местной власти, утверждал фиктивные документы.

В течение четырех лет на свой счет фирма получила 7 миллионов 200 тысяч гривен за услуги, которые на самом деле не предоставлялись.

Следователи хлопочут об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей.

За совершенное преступление должностному лицу грозит до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить