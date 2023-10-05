Чиновник в Одесской области украл деньги, выделенные иностранным государством

Чиновник присвоил грантовые средства, выделенные Румынией на управленческие услуги по реализации совместного проекта по реконструкции канализационных сетей и устройству резервного трубопровода в Измаиле.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранители установили, что 42-летний госслужащий Измаильского городского совета, назначенный менеджером проекта, разработал и на протяжении четырех лет реализовал преступный план по завладению грантовыми средствами.

Как сообщили в полиции, для присвоения иностранных средств злоумышленник использовал частную фирму, которую сам основал 10 лет назад, а затем передал на правах собственности другому подконтрольному ему лицу.

Это предприятие в ходе реализации международной программы должно было предоставлять управленческие услуги – координацию проекта, составление отчетов о ходе выполненных работ, разработку плана мониторинга проекта и его реализации, разработку плана по управлению рисками, —

рассказали в полиции.

Начиная с 2019 года, на предприятии составляли ложные акты о якобы предоставленных услугах по управлению государственным проектом. Сам же злоумышленник, как официальный менеджер от органов местной власти, утверждал фиктивные документы.

В течение четырех лет на свой счет фирма получила 7 миллионов 200 тысяч гривен за услуги, которые на самом деле не предоставлялись.

Следователи хлопочут об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей.

За совершенное преступление должностному лицу грозит до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также: