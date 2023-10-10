Одеський військком-мільйонер: від суспільства приховують деталі справи

Розслідування кримінальної справи щодо колишнього одеського військкома Євгена Борисова вирішили закрити від суспільства. Тепер досудове розслідування щодо Борисова не буде публічно розголошуватись.
Про це повідомив начальник відділу інформаційної політики та комунікацій спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Едуард Плешко.
Досудове розслідування справи одеського військкома Євгена Борисова, який збагатився на 152 мільйони гривень під час повномасштабної війни, ухилявся від служби та зараз перебуває у СІЗО, вирішили не оприлюднювати.
Правоохоронці не будуть повідомляти про перебіг засідань та запобіжні заходи для полковника ЗСУ.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 та ч. 1 ст. 36 КПК України, дозволу слідчого або прокурора на розголошення інформації, що стосується досудового розслідування цього кримінального провадження, немає, –
повідомив Едуард Плешко.
Також відомо, прокуратура відмовилася розкривати інформацію щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у корупції.
Раніше ми писали, що затримали Євгена Борисова у Києві 24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП.
Також “Одеське життя” повідомляло, що Євгена Борисова звинувачують у незаконному збагаченні — його родина за час повномасштабної війни придбала майно за кордоном на суму близько 4,5 млн євро. Ще Борисова звинувачують у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин та в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.
Статті, за якими обвинувачують ексвійськкома передбачають до 10 років позбавлення волі.
А 19 вересня, Печерський районний суд Києва продовжив Євгену Борисову строк тримання під вартою до 22 жовтня з альтернативою внесення застави у розмірі 149 998 024 гривень.
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