Одеський військком-мільйонер: від суспільства приховують деталі справи

Про це повідомив начальник відділу інформаційної політики та комунікацій спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Едуард Плешко.

Досудове розслідування справи одеського військкома Євгена Борисова, який збагатився на 152 мільйони гривень під час повномасштабної війни, ухилявся від служби та зараз перебуває у СІЗО, вирішили не оприлюднювати.

Правоохоронці не будуть повідомляти про перебіг засідань та запобіжні заходи для полковника ЗСУ.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 та ч. 1 ст. 36 КПК України, дозволу слідчого або прокурора на розголошення інформації, що стосується досудового розслідування цього кримінального провадження, немає, –

повідомив Едуард Плешко.

Також відомо, прокуратура відмовилася розкривати інформацію щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у корупції.

Раніше ми писали, що затримали Євгена Борисова у Києві 24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП.

Також “Одеське життя” повідомляло, що Євгена Борисова звинувачують у незаконному збагаченні — його родина за час повномасштабної війни придбала майно за кордоном на суму близько 4,5 млн євро. Ще Борисова звинувачують у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин та в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

Статті, за якими обвинувачують ексвійськкома передбачають до 10 років позбавлення волі.

А 19 вересня, Печерський районний суд Києва продовжив Євгену Борисову строк тримання під вартою до 22 жовтня з альтернативою внесення застави у розмірі 149 998 024 гривень.

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