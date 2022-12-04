«Остаться нельзя…»: в Одессе показали спектакль об оккупации Херсона (видео)

В Одесском украинском театре им. В. Василько прошла премьера документального спектакля «Остаться нельзя…» («Лишитися (не) можна»). Это сборник реальных истории херсонских актеров, переживших русскую оккупацию.

Мероприятие состоялось в формате «Зритель на сцене». В камерной атмосфере акторы Херсонского театра им. М. Кулиша рассказывали о патриотических проукраинских митингах, обысках ФСБ и попытках выехать с оккупированной территории.

Эти истории почти со всеми актерами случились лично. Римма Зюбина – единственная участница проекта, игравшая от имени другого человека – Юлии Бунчак – директора-распорядителя херсонского театра.

Для работы над спектаклем актеры съехались в Киев из разных уголков страны: из Ивано-Франковска, Кривого Рога и Одессы. Работать начали в сентябре, когда Херсон еще находился под контролем российских захватчиков. Работа продолжалась около месяца.

«На этапе сбора материалов у нас было примерно 8-9 часов аудиозаписей. С этого мы начали собирать компиляцию, создавать структуру, композицию. Это был очень объемный и сложный этап работы», – рассказал режиссер спектакля Евгений Резниченко.

Почти у каждого херсонца есть личная история по оккупации, которая могла бы войти в состав этого спектакля. Большинству сотрудников театра также есть, что упомянуть.

«Меня допрашивали где-то 7 часов, а главному режиссеру театра Сергею Павлюку запрещали ходить на митинги. Ему угрожали: «Еще раз тебя увидим – застрелим». Во время обысков из его дома вынесли все», – вспоминает гендиректор Херсонского академического театра им. М. Кулиша Александр Книга.

Премьера спектакля изначально состоялась в Киеве. В настоящее время коллектив театра находится на гастролях. «Остаться (не) можно» уже показали в Одессе, а сейчас работа поедет к зрителям в Кропивницкий. Александр Книга также планирует возобновлять работу именно в Херсоне.

«После этих гастролей я еду в Херсон, пока без актеров. Мы устроим сцену в бомбоубежище нашего театра и начнем играть там спектакль», – говорит гендиректор Херсонского академического театра им. М. Кулиша.

Еще во время оккупации сотрудники театра устроили благотворительный сбор для помощи той части коллектива, которая осталась в Херсоне. После представления труппа напомнила, что, несмотря на освобождение города, сбор еще продолжается, потому что ситуация у херсонцев остается тяжелой. Сейчас все собранные средства театр отдает волонтерам, которые помогают жителям Херсона.

Присоединиться к сбору можно, сделал перевод на карточку 5375 4112 0211 4489