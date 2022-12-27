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В Одессе в Украинском театре будет играть звездная актриса

В Одессе в Украинском театре будет играть звездная актриса

Римма Зюбина, известная украинская актриса театра, кино и телеведущая, стала частью труппы одесского украинского театра.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского академического украинского музыкально-драматического театра.

Украинский драматический театр им. В. Василько получил настоящий рождественский подарок, поэтому спешим поделиться с вами новостью: к нашей творческой семье присоединилась замечательная украинская актриса театра и кино Rimma Ziubina!!!

Приветствуем в нашей семье!

Надеемся на новые громкие представления и желаем вдохновения и неистощимой энергии!

Будем ждать вас на наших спектаклях! У нас всегда тепло и свет, по-семейному:)

— такой пост появился на странице театра в Facebook.

Римма Зюбина обладательница премии «Золота дзига» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Дарьи в фильме «Гнездо горлицы» (2016). Также за эту роль награждена специальным отличием на Международном кинофестивале в Мангейме/Германия/2016 и на Международном кинофестивале «Любовь – это безумие» в Варне/Болгария/2017 за лучшую женскую роль.

Два раза ее награждали премией «Киевская пектораль» (2004, 2008).

«Лучшая актриса 2016—2019» рейтинга «Снято в Украине».

Вошла в 100 женщин, отмеченных Всеукраинским рейтинговым журналом «Гордость и красота Украины» 2019 года.

В марте 2014 года актриса заявила, что больше не будет сотрудничать в кино/телепроектах производства России. Принципиально отказывается от получения государственной награды «Заслуженная артистка», потому что считает это советскими наградами.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одесском украинском театре им. В. Василько прошла премьера документального спектакля «Остаться нельзя…» («Лишитися (не) можна»). Это сборник реальных истории херсонских актеров, переживших русскую оккупацию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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