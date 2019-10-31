Борис Барський отримав почесну відзнаку Одеси «За заслуги перед містом»

Про це повідомив сам комік у Facebook.

– Ах, шкода що ніхто це на сцені не сфотографував, – пише Борис Барський. – Я стою, лошара така, а мене з ювілеєм… Орден за заслуги перед моїм улюбленим, найпрекраснішим у світі містом! І квіти! І так зворушливо, душевно, аж до мурашок по спині…

Також Барський додав фото, на якому похизувався відзнакою:

У коментарях шанувальники творчості Барського привітали його з отриманням відзнаки.

Фото: MoeMisto.ua