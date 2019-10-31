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Новости Одессы и Одесской области

Борис Барський отримав почесну відзнаку Одеси «За заслуги перед містом»

Борис Барський отримав почесну відзнаку Одеси «За заслуги перед містом»

Народний артист України Борис Барський нагороджений Почесним знаком Одеського міського голови “За заслуги перед містом”.

Про це повідомив сам комік у Facebook.

– Ах, шкода що ніхто це на сцені не сфотографував, – пише Борис Барський. – Я стою, лошара така, а мене з ювілеєм… Орден за заслуги перед моїм улюбленим, найпрекраснішим у світі містом! І квіти! І так зворушливо, душевно, аж до мурашок по спині…

Також Барський додав фото, на якому похизувався відзнакою:

Борис Барський

Борис Барський назвав Одесу його найулюбленішим та найпрекраснішим містом у світі.

У коментарях шанувальники творчості Барського привітали його з отриманням відзнаки.

Фото: MoeMisto.ua

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