Одеський театр “Маски” до 20-річчя випустив поштову марку та отримав нагороду

Актори Одеського театру “Маски” у зв’язку зі святкуванням 20-річного ювілею випустили свою поштову марку. Також колектив театру одержав державну нагороду за волонтерську діяльність.

Про це повідомляє режисер та директор театру “Маски” Борис Барський на своїй facebook-сторінці.

Борис Барський показав фото, де він продемонстрував вручену йому “Пам’ятну медаль за волонтерську діяльність”.

Актор написав, що цю медаль отримав весь театр “Маски”. Його до сліз зворушила нагорода і він вкотре переконався, що те, що роблять актори театру, важливо, потрібно і необхідно.

Необхідно не лише нам, необхідно всім тим людям, яких ми вміємо зробити щасливими! А щасливу ​​людину образити неможливо … Її можна тільки розсмішити! –

переконаний директор театру “Маски”.

Також Борис Барський повідомив, що акторам театру вдалося втілити у життя ідею із власною поштовою маркою. І здійснити це, за його словами, було легко – Укрпошта надає таку послугу.

За його словами, тепер, зробивши фотосесію, можна отримати власну марку.

Поштова марка є офіційним платіжним засобом при надсиланні поштових відправлень по Україні! Вартість номіналу такої марки визначена Укрпоштою в 12 грн.

поділився Борис Барський.

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