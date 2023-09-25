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Одеський театр “Маски” до 20-річчя випустив поштову марку та отримав нагороду

Одеський театр “Маски” до 20-річчя випустив поштову марку та отримав нагороду

Актори Одеського театру “Маски” у зв’язку зі святкуванням 20-річного ювілею випустили свою поштову марку. Також колектив театру одержав державну нагороду за волонтерську діяльність.

Про це повідомляє режисер та директор театру “Маски” Борис Барський на своїй facebook-сторінці.

Борис Барський показав фото, де він продемонстрував вручену йому “Пам’ятну медаль за волонтерську діяльність”.

Борис Барский

Борис Барський із нагородою.

Актор написав, що цю медаль отримав весь театр “Маски”. Його до сліз зворушила нагорода і він вкотре переконався, що те, що роблять актори театру, важливо, потрібно і необхідно.

Необхідно не лише нам, необхідно всім тим людям, яких ми вміємо зробити щасливими! А щасливу ​​людину образити неможливо … Її можна тільки розсмішити! –

переконаний директор театру “Маски”.

Також Борис Барський повідомив, що акторам театру вдалося втілити у життя ідею із власною поштовою маркою. І здійснити це, за його словами, було легко – Укрпошта надає таку послугу.

За його словами, тепер, зробивши фотосесію, можна отримати власну марку.

Поштова марка є офіційним платіжним засобом при надсиланні поштових відправлень по Україні! Вартість номіналу такої марки визначена Укрпоштою в 12 грн.

поділився Борис Барський.

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