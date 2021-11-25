Одесский суд отправил в СИЗО водителя, сбившего насмерть школьника на проспекте Шевченко

Сегодня, 25 ноября, Киевский районный суд Одессы начал рассматривать дело о смертельном ДТП на проспекте Шевченко, которое случилось 31 августа. Тогда под колесами Toyota погиб 15-летний Никита Булавенко.

По решению судьи, 21-летнего водителя, сбившего подростка на высокой скорости, отправили в СИЗО без права на залог до окончания следствия.

После оглашения приговора суда обвиняемый заплакал. Между тем, как рассказал адвокат семьи погибшего парня Александр Непомнящий, с родителями подростка три месяца не выходили на связь, то есть раскаяния не было. А прокурорам говорили, что пострадавшая сторона претензий не имеет.

По словам адвоката, суд принял единственное законное, правильное и самое жесткое решение. Данным решением пострадавшая сторона удовлетворена.

Напомним, вечером 31 августа в Одессе 11-классник Никита Булавенко переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле здания Хозяйственного суда на проспекте Шевченко, когда его сбил автомобиль Toyota. Спустя несколько дней подросток скончался в реанимации.

По одним данным, скорость авто была не менее 150 км/ч, о чем свидетельствует тормозной путь длиной чуть более 100 метров. Между тем, другие очевидцы уверяют, что тормозной путь машины был не 100, а 50 метров.

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Источник: УСИ