ДТП на трассе Одесса – Рени: женщину зажало в легковушке

Сегодня вечером, 23 ноября, на трассе Одесса – Рени в Одесской области случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей Hyundai и Daewoo Lanos. Есть пострадавшие.
Как сообщили в областном управлении управления ГСЧС, авария произошла в районе сел Маяки и Великий Дальник, на повороте к Теплодару.
Позже в полиции добавили, что водитель Hyundai выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Daewoo с прицепом, который двигался навстречу.
В ДТП пострадали водитель Hyundai и пассажирка второго авто. При этом женщине понадобилась помощь спасателей – ее зажало в машине. Чтобы извлечь пострадавшую, сотрудникам ГСЧС пришлось вырезать часть кузова гидравлическими ножницами.
Обоих пострадавших в аварии госпитализировали.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области