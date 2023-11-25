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Одесский регион защитят дополнительными мощными системами ПВО, – президент Зеленский

Одесский регион защитят дополнительными мощными системами ПВО, – президент Зеленский

Одесский регион защитят дополнительными «очень мощными» системами противовоздушной обороны, о которых уже договорились с партнерами.

Об этом рассказал сегодня, 25 ноября 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский на конференции Grain from Ukraine в Киеве.

«Для нас важны наши люди в Одесском регионе. С ПВО у нас дефицит. Важно, что есть договоренности, есть положительный сигнал, «коридор» работает. Будем увеличивать объемы и безопасность в Одесском регионе»,

– заявил глава государства.

По его словам, Украина считает создание «зернового коридора» без россии одним из самых больших достижений за год, а также работает над тем, чтобы обеспечить безопасность идущих по нему кораблей.

Также Зеленский добавил, что Украина получит от партнеров военные корабли для сопровождения и обеспечения безопасности судов, двигающихся по «зерновому коридору» в Черном море. Президент назвал это «вопросом близкого будущего».

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине дополнительные средства защиты от российских атак зерновых маршрутов в Одесской области. Среди них – одна из самых передовых в мире систем ПВО.

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Источник: Суспiльне, фото иллюстративное, Корреспондент.net

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