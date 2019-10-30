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Новости Одессы и Одесской области

Обновленный кусок одесского «Привоза»: первые впечатления (фото)

Обновленный кусок одесского «Привоза»: первые впечатления (фото)

Итак, дождались: одесситы получили совершенно новый «кусок» старого-старого рынка, известного далеко за пределами Одессы.

Мы получили новый вход-арку, которую кто-то даже назвал величественной, кто-то — «великой и ужасной», «совершенно не «Привозной».

Новый вход-арка

Новый вход-арка

Новейшая арка-вход располагается на углу Екатерининской и Новощепного ряда, вокруг нее — плитка, как и на самом обновленном участке рынка. Такой вот получился совершенно осовремененный кусочек. Внутри — все тоже по-новому. И павильоны, и скамейки, и даже деревья. Главное же — совершенно непривычные (как для «Привоза») чистота и порядок.

На рынке царит непривычная чистота и порядок

На рынке царит непривычная чистота и порядок

Многие павильоны уже вовсю торгуют. В основном, это одежда, товары быта. Впрочем, не только. В одном павильоне даже увидели хлебо-булочное изобилие.

Большое количество новых торговых точек все еще ждут своих арендаторов.

Многие контейнеры пока пустуют в ожидании арендаторов

Многие контейнеры пока пустуют в ожидании арендаторов

Что говорят одесситы? Отношение к обновлением (а, по сути — к реконструкции) довольно «вялое». О жалобах торгующих на стоимость аренды мы уже сообщали.

Самый распространенный ответ покупателей: «Это уже не «Привоз». Единицы довольны. Завсегдатаи жалуются, что «ничего нельзя отыскать, раньше я в этих рядах с закрытыми глазами могла все нужное найти». Встречаются и такие мнения: «К Аркадии привыкли, вот и к «Привозу» привыкнем». Были ответы в самой агрессивной форме. Убирая некоторые особо острые «идиоматические выражения», передаю суть: «Уничтожаем дух Одессы».
Пожилая одесситка, напротив, высказала огромную радость по поводу того, что «теперь на «Привозе» есть где присесть, отдохнуть, да и чистота такая, глазу приятно».

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Мария Котова
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