Исход выборов в Таировской ОТГ в Одесской области могут решить «туристы»

Кандидаты в депутаты Таировской объединенной территориальной громады (ОТГ) под Одессой обеспокоены ситуацией с массовой регистрацией накануне выборов новых жителей громады.

Об этом «Одесской жизни» рассказал кандидат в депутаты Таировской ОТГ от партии «Слуга народа» Валерий Зимовец.

Суть в том, что зафиксированы случаи, когда в одной и той же квартире непосредственно перед выборами получают регистрацию по нескольку десятков человек.

«В поселке Сухой Лиман есть адрес, где зарегистрировали сразу 65 новых жителей, в Совиньоне – 70. Особенно много таких квартир в жилмассиве «Таировские сады», где в одной квартире, однокомнатной, регистрировали по 10-15 человек. Одна из квартир принадлежит первому номеру на выборах в ОТГ от партии «Перемога Пальчевского» Андрею Сафроненко», – отметил Зимовец.

По словам собеседника «Одесской жизни», таким образом на территории Таировской ОТГ непосредственно перед выборами регистрацию получили около двух тысяч человек. По мнению Зимовца, это делается с целью повлиять на результаты выборов, вероятно, в пользу определенной политической силы.

«В принципе, двух тысяч голосов хватит для избрания главы Таировской ОТГ. На прошлых выборах главе ОТГ хватило меньше двух тысяч голосов», – добавил кандидат в депутаты.

Он также сообщил, что кандидаты в депутаты Таировской ОТГ заявили о сложившейся ситуации в Центральную избирательную комиссию и правоохранительные органы.

В состав Таировской ОТГ входят пгт Таирово, жилмассив «Радужный», поселки Сухой Лиман и Совиньон и другие населенные пункты.

Фото: Избiрком

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