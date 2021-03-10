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Из Таирово в Одессу запустили бесплатную маршрутку: расписание

Из Таирово в Одессу запустили бесплатную маршрутку: расписание

Из пгт Таирово в Одессу начал курсировать социальный автобус.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщает пресс-служба Таировского поселкового совета.

Автобус будет курсировать четыре раза в день. Его маршрут пройдет через 14-ю ст. Черноморской дороги, Червоный хутор (ул. Лабораторная), Оптовый рынок, Эпицентр, ТЦ «Маршал» и ул. Глушко. Конечная остановка в Одессе – на площади Независимости.

Из поселка Таирово автобус будет выходить в 7:00, 9:00, 15:00 и 17:00. В обратную сторону — в 8:00, 10:00, 16:00 и 18:00.

В ближайший месяц маршрут проработает в тестовом режиме. Пока что здесь будет ходить только одна машина. Но в будущем обещают открыть еще один маршрут, по которому должен курсировать второй автобус. Все расходы на транспортировку планируют оплачивать из бюджета Таировского поселкового совета.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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