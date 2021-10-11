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Афіша безкоштовних подій Одеси 11-13 жовтня

Афіша безкоштовних подій Одеси 11-13 жовтня

Три дні – і на нас чекають вихідні, довші за робочі дні. Отже і подій цього тижня буде небагато, але можна відвідати ті виставки, на які ви ще не встигли сходити. Отже не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні! Гарного вам настрою та погоди!

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Що: Виставка «Груповий проєкт»

Де: Катеринінська, 25, галерея InVogue#Art

Коли: Щоденно, 11:00-20:00

Подробиці тут

 

Що: Авторська пішохідна екскурсія: «Тут, в Одесі, тоді він жив, працював і творив … »

Де: Красный провулок, 20

Коли: 11 жовтня, 14:30

Подробиці тут

 

Що: Творча зустріч з Валентиною Іванівною Гайдаєнко

Де: Пастера, 11, Наукова Библиотека

Коли: 13 жовтня, 15:00

Подробиці тут

 

Що: Виставки Віктора Джеваги та Ольги Котової

Де: Всесвітній клуб одеситів, Маразліївська, 7

Коли: 11:00-18:00 Всі дні, крім понеділка

 

Що: Ярмарка «Щедрая осень»

Де: Стадион Черноморец

Коли: 14 жовтня, 12:00-20:00

Подробиці тут

 

Що: Презентація книги віршів Олександра Ройтбурда

Де: Софієвська, 5а, Художній музей

Коли: 14 жовтня, 15:00

Подробиці тут

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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