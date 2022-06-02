Одесский порт можно разблокировать с помощью черноморских стран НАТО — Мэр Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что «зеленые коридоры» для судов можно обеспечить с помощью трех черноморских стран НАТО: Турции, Румынии и Болгарии.

Об этом сообщил телеграм-канал «Одеса. Офіційно».

Одесский порт необходимо разблокировать для вывоза зерна — такое мнение выразил мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянскому Radio RAI.

«В мире наступает продовольственный кризис, и наше зерно необходимо другим странам», сказал городской голова.

По его словам, разблокировка будет означать ослабление обороноспособности, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности от западных партнеров.

«В Чёрном море есть три страны НАТО, которые имеют свой флот. Я считаю, что им по силам обеспечить безопасность и проход грузовых судов в наш порт», — добавил Труханов.

Напомним, что директор Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли заявил о том, что если порты большой Одессы не разблокировать, то есть угроза голода для 44 миллионов людей в разных странах мира.

Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее предложил провести международную военно-морскую операцию для того, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна из порта Одессы, который сейчас заблокирован рашистами.

В прессе даже появлялась информация, что Великобритания готова ввести в Черное море свой флот для обеспечения «зеленого коридора» для судов с продовольствием.

Но в последующем от таких намерения эта страна отказалась.

Также вопрос деблокады порта Одессы был рассмотрен на саммите Европейского союза 30 мая 2022 года.