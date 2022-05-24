Британия готова ввести флот в Черное море, чтобы деблокировать одесские порты

Блокада фашистской россией одесских портов, в самой Одессе, Южном и Черноморске, угрожает голодом в некоторых регионах мира. Ведь морской путь – основной в экспорте украинского зерна. Поэтому страны Запада рассматривают разные пути, как помочь разблокировать порты.

О том, что Великобритания ведет переговоры с другими западными странными о вводе военных кораблей в Черное море для оказания помощи Украине в организации экспорта продовольствия, сообщила британская газета The Times.

В публикации сказано, что Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Коалиция будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив «защитный коридор» из Одессы через Босфор.

Причина таких решительных намерений британцев в том, что есть опасения, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает. США в этой связи заявили, что направляют Украине ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о заявлении директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли о том, что если порты большой Одессы не разблокировать, то есть угроза голода для 44 миллионов людей в разных странах мира. Дело в том, что из-за действий россии в украинских портах оказались заблокированными 90 млн тонн зерна.

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