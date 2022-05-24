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Британия готова ввести флот в Черное море, чтобы деблокировать одесские порты

Британия готова ввести флот в Черное море, чтобы деблокировать одесские порты

Блокада фашистской россией одесских портов, в самой Одессе, Южном и Черноморске, угрожает голодом в некоторых регионах мира. Ведь морской путь – основной в экспорте украинского зерна. Поэтому страны Запада рассматривают разные пути, как помочь разблокировать порты.

О том, что Великобритания ведет переговоры с другими западными странными о вводе военных кораблей в Черное море для оказания помощи Украине в организации экспорта продовольствия, сообщила британская газета The Times.

В публикации сказано, что Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Коалиция будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив «защитный коридор» из Одессы через Босфор.

the times

Причина таких решительных намерений британцев в том, что есть опасения, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает. США в этой связи заявили, что направляют Украине ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о заявлении директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли о том, что если порты большой Одессы не разблокировать, то есть угроза голода для 44 миллионов людей в разных странах мира. Дело в том, что из-за действий россии в украинских портах оказались заблокированными 90 млн тонн зерна.

зерновой терминал

Заглавное фото иллюстративное

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