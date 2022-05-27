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Британия на будет отправлять флот в Черное море для конвоя зерновозов — СМИ

Британия на будет отправлять флот в Черное море для конвоя зерновозов — СМИ

В британском правительстве не подтвердили появившуюся в прессе информацию, что флот Ее Величества войдет в Черное море для деблокады Одессы и обеспечения украинского экспорта продовольствия.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного члена британского правительства.

При этом источник агентства отметил, что Великобритания приложит все дипломатические усилия, чтобы украинский продовольственный экспорт был возобновлен, какие бы препятствия не чинил этому рашистский режим в кремле.

— Подлая блокада Одессы Путиным не позволяет продовольствию попасть к людям, которые в нем нуждаются. Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна из Украины. Однако в настоящее время нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море», — пояснили представитель властей Великобритании.

Ранее британская газета The Times, со ссылкой на свои источники, сообщала, что власти этой страны рассматривают возможность отправки в Черное море своих военных кораблей, чтобы те сопровождали суда с украинским зерном, отправку которого блокирует рф.

Перед этим руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее предложил провести международную военно-морскую операцию для того, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна из порта Одессы, который сейчас заблокирован рашистами.

«Одесская Жизнь» уже рассказывала о заявлении директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли о том, что если порты большой Одессы не разблокировать, то есть угроза голода для 44 миллионов людей в разных странах мира. Дело в том, что из-за действий россии в украинских портах оказались заблокированными 90 млн тонн зерна.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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