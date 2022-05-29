Европейцы будут решать, как разблокировать Одесский порт — СМИ

30 мая начнется саммит Европейского союза. Один из вопросов, который там будет рассмотрен — деблокада порта Одессы.

Среди разных вариантов решения этой проблему даже присутствует возможность военно-морской миссии, которая бы позволила разблокировать экспорт продовольствия из Украины.

Об планах участников саммита сообщила испанская газета El Pais и украинское издание «Европейская правда».

На встрече лидеры ЕС в Брюсселе обсудят проблему угрозы голода в странах, которые зависят от экспорта сельхозпродукции из Украины.

ЕС готов мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы облегчить вывоз зерна, которое сейчас заблокировано в элеваторах и портах Украины.

Рассматривается даже возможность организации морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через заминированное Черное море, в котором расположены российские корабли и подводные лодки.

В проекте заключения саммита ЕС «решительно осуждает уничтожение и незаконное присвоение сельскохозяйственной продукции Украины Россией».

Саммит обратится к россии с просьбой «снять блокаду украинских портов и разрешить вывоз продуктов питания, в том числе из Одессы».

Также Брюссель рассматривает запуск военно-морской миссии для гарантий вывоза зерна из Одессы.

Военно-морская операция по вывозу украинского зерна чревата чрезмерным риском возможных военных столкновений с ВМФ России, — отметили в издании.

Отметим, что по информации El Pais, сейчас у ЕС уже есть 18 оперативных миссий такого типа по всему миру. В том числе военно-морские. Это следящая за соблюдением эмбарго на поставку оружия в Ливию в Средиземном море и борющаяся с пиратством в Индийском океане у побережья Сомали.

При этом все участники будущей дискуссии отдают себе отчет, что операция в Черном море является риском для европейских сил.

Отметим, ЕС также хочет показать странам, которым грозит голод, что нехватка зерна — следствие не европейских санкций, как утверждает российская пропаганда, а вооруженной блокады РФ украинских портов.

Напомним, что директор Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли заявил о том, что если порты большой Одессы не разблокировать, то есть угроза голода для 44 миллионов людей в разных странах мира.

Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее предложил провести международную военно-морскую операцию для того, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна из порта Одессы, который сейчас заблокирован рашистами.

В прессе даже появлялась информация, что Великобритания готова ввести в Черное море свой флот для обеспечения «зеленого коридора» для судов с продовольствием.

Но в последующем от таких намерения эта страна отказалась.

Читайте также:

Россия хочет использовать гражданские суда как щит для атаки на Украину