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Одесский морпорт заявил о готовности принимать круизные лайнеры в новом сезоне

Одесский морпорт заявил о готовности принимать круизные лайнеры в новом сезоне

Администрации портов Одессы, Констанцы, Варны и Бургаса подготовили документы, необходимые для приема и обслуживания круизных лайнеров в 2021 году во время пандемии COVID-19.

Портовики разработали «Оперативный план» по проведению первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления на борту пассажирского судна больного с подозрением на инфекционное заболевание. План презентовали иностранным партнерам.

«Содержание новации заключается в том, что перед заходом судна в порт происходит обмен информацией между капитаном и нашим диспетчером о наличии у сторон и совместимости «Оперативных планов» действий в порту захода в случае обнаружения на борту судна больного с подозрением на инфекционное заболевание. Это позволяет организовать слаженное взаимодействие служб порта и экипажей судов с целью минимизации угрозы распространения коронавируса», — заявил начальник Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Максим Лапай, сообщает сайт предприятия.

План уже утвержден ГУ «Лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины на водном транспорте» и согласован Одесским пограничным отрядом.

Руководство порта утверждает, что на данный момент нет никаких формальных преград для приема туристов на круизных лайнерах в 2021 году. Постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года устанавливает правила въезда в Украину иностранцев только со страховыми полисами, которые покрывают расходы, связанные с лечением COVID-19. Но у всех пассажиров круизных судов должны быть оформлены такие страховки.

По данным СМИ, в 2021 году одесский порт рассчитывает принять 22 круизных лайнера. Первый заход теплохода должен состоятся 30 апреля.

Ранее сообщалось, что порты Черного моря надеются возродить круизы после пандемии – обнародовано видео 

 

 

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