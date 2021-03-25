Новости Одессы и Одесской области

Круизные суда из Румынии будут заходить в Одесскую область: названо условие

Круизные суда из Румынии будут заходить в Одесскую область: названо условие

Румынские круизные компании включили город Измаил Одесской области в свои туристические маршруты по дельте Дуная.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Такая заинтересованность возникла впервые за последние 10 лет, сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Туристы с этих судов будут находиться в Украине в течение 3 дней. За это время их будут знакомить с историей, фольклором, культурой Бессарабии и ее гастрономическими особенностями.

Вероятно также посещение Одессы или Белгорода-Днестровского. Кроме Измаила и украинской Бессарабии маршрут включает знакомство с дикой природой румынской дельты Дуная.

Меморандум о сотрудничестве между коммунальным учреждением Измаильского горсовета «Бюро содействия инвестициям» и Ассоциацией менеджмента туристических направлений и объектов дельты Дуная (Румыния) был подписан ещё в 2019 году, но из-за пандемии COVID-19 его реализацию отложили.

Измаил будет посещать круизное судно Diana, но после того, как эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом улучшится.

Ранее Одесский морпорт заявил о готовности принимать круизные лайнеры в новом сезоне.

 

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Евгений Белый
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