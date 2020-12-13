Порты Черного моря надеются возродить круизы после пандемии – обнародовано видео

Одесса и другие черноморские порты записали рекламный ролик в надежде возродить отрасль круизных путешествий после «коронавирусной» пандемии.

Как информирует «Думская», пятиминутный видеоролик был обнародован в начале декабря на сайте Ассоциация средиземноморских портов MedCruise.

Видео демонстрирует богатство культурного, этнического и природного своеобразия городов Северного и Западного Причерноморья — Одессы, Констанцы, Варны и Бургаса.

В организации надеются, что сезоны 2022 и 2023 годов будут более удачными для круизных компаний.

Отметим, что с 2014 года круизные операторы не особо жалуют черноморский регион. Виной тому российско-украинская и сирийская войны, а также нестабильная ситуация в Турции. Добила отрасль пандемия коронавируса.