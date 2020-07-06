Новости Одессы и Одесской области

В Одесском морпорту рассказали о судьбе круизного сезона

В Одесском морпорту рассказали о судьбе круизного сезона

Коронавирус отменил заходы круизных лайнеров в Одессу, но есть надежда, что они возобновятся в 2021 году.

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Об этом в интервью mtelegraph рассказал начальник Администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов.

«Одесский порт получил одиннадцать заявок на судозаходы морских пассажирских лайнеров в сезоне этого года, а также более десяти заявок на 2021 и несколько на 2022. Тем не менее, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и круизное судоходство в этом году до сих пор не открылось», – сказал он.

По словам Сахаутдинова, немецкая компания Phoenix Reisen (судно MS Albatros) планировала начать сезон в первых числах мая, но отменила заявку. Второй лайнер сезона, Aegean Odyssey, в Одессе  ждали 10 мая, но рейс тоже отменили.

Ранее сообщалось, что правительство планирует передать пассажирский комплекс Одесского морпорта в концессию.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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