«Русский военный корабль, иди на…й»: легендарную фразу теперь могут использовать госслужащие

Украинские чиновники теперь без всяких ограничений могут использовать ставшую уже легендарной фразу «Русский военный корабль, иди на…й».

Об этом сообщает Телеграм-канал Госпогранслужбы Украины со ссылкой на официальное письмо Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

В письме разъяснили, что использование данной фразы не может влиять на репутацию ведомства.

«Произнесенную украинскими пограничниками фразу на острове Змеиный украинцы восприняли как призыв к сплочению, подхватили ее сторонники Украины по всему миру. Фраза стала одним из символов борьбы с русскими оккупантами. Кроме того, фраза стала основой создания многих поэтических строк, песен. Плакатные версии по мотивам фразы возникли в исполнении украинских художников. Указанная фраза не может наносить ущерб репутации государственных органов и органов местного самоуправления»,

– отмечается в сообщении.

Фото: автора и 24tv.ua, документ Госпогранслужбы Украины