Пограничник, пославший русский корабль на острове Змеиный, вернулся из плена.

Пограничник Роман Грибов, тот самый украинец, ставший второй легендарной фразой в адрес российского корабля, вернулся из плена и находится дома в Черкасской области.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВ Игорь Табурец.

Там ему вручили награду – отличие «За заслуги перед Черкащиной».

— Имел честь поздравлять на Родине нашего без преувеличения легендарного пограничника. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Создатель того же лозунга войны с русскими оккупантами. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость, – сказал руководитель ОВА.

Сам Грибов также обратился к украинцам:

— Хочу поблагодарить украинский народ за эту поддержку. Мы его очень чувствуем. Нас это вдохновляет. За нами сила. За нами верно. И мы победим. Слава Украине!

Фраза Грибова: «Русский военный корабль – иди н***й» – стала настоящим символом украинского сопротивления оккупантам. После пена Ромен планирует и дальше продолжать служить и защищать Украину.

Напомним, что украинские пограничники с острова Змеиный приняли неравный бой с превосходящими силами противника.

Российские кафиры сумели захватить остров только после того, как применили корабельную артиллерию и авиацию.

Часть защитников острова погибла, часть попала в плен. О том, что некоторым защитникам острова удалось выжить, стало известно 28 февраля. Правда, они оказались в плену.

24 марта пленных защитников змеиного обменяли на российских пленных военнослужащих.