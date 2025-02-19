Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни» со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.
В первую очередь пострадал густонаселённый микрорайон Таирова. Вследствие массированного вражеского удара там отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов.
Хотя в часть домов свет удалось вернуть почти сразу после окончания атаки.
По словам городского головы, без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На месте развёрнут оперативный штаб.
Сотрудники горсовета вместе со специалистами в настоящее время оценивают последствия.
Читайте также: История и известные гости одесской гостиницы «Бристоль», в которую попала ракета (фото «до» и «после»)