жінка тримає собаку під час обстрілу
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Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни» со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

В первую очередь пострадал густонаселённый микрорайон Таирова. Вследствие массированного вражеского удара там отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов.

Хотя в часть домов свет удалось вернуть почти сразу после окончания атаки.

По словам городского головы, без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На месте развёрнут оперативный штаб.

Сотрудники горсовета вместе со специалистами в настоящее время оценивают последствия.

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