Сейчас уже известно о 20 домах, которые получили существенные повреждения, изуродовано здание детского сада, сообщили в мэрии.

Жители пострадавших домов мобилизовались и пытаются как можно быстрее ликвидировать последствия ночной трагедии. В этом им активно помогают местные власти.

Работа оперативных штабов развернута возле детской поликлиники на просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко) и на ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 21.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса» и предоставляют консультации по пакету документов для оформления компенсации по программе еВідновлення.

Жители поврежденных домов могут обращаться в оперативные штабы или в Киевскую районную администрацию. Консультация по телефонам:

(048) 740-76-25,

(048) 740-76-26.

Также в мэрии опубликовали адреса ближайших пунктов несокрушимости:

ул. Ильфа и Петрова, 13Б

ул. Ильфа и Петрова, 15А

ул. Ильфа и Петрова, 25

ул. Ак. Королева, 90

просп. Небесной сотни, 103А

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 26

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 29А

просп. Небесной сотни, 83

просп. Ярослава Мудрого (Академика Глушко), 14

просп. Небесной сотни, 65А

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 18/22

ул. Академика Глушко 5

ул. Ак. Вильямса, 81/4

ул. Ак. Вильямса, 68

ул. Ак. Вильямса, 68/1

просп. Небесной Сотни 29/2

ул. Ак. Вильямса, 75

просп. Небесной сотни, 14Д

просп. Небесной сотни, 8/10

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 2

просп. Небесной сотни, 53А

ул. Ак. Вильямса, 9А

просп. Небесной сотни, 5А

просп. Небесной сотни, 53

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 11/1

ул. Люстдорфская дорога, 152

Как сообщалось ранее, во многих домах, в школах и детских садах в результате повреждений инфраструктуры нет света и отопления. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов.

«В целом ситуация контролируемая. Ждем информацию от ДТЭК о последствиях атаки и сроках восстановления электроснабжения. Надеемся, что в течение суток мы сможем вернуть тепло в дома», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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