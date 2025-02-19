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Сейчас уже известно о 20 домах, которые получили существенные повреждения, изуродовано здание детского сада, сообщили в мэрии.

Жители пострадавших домов мобилизовались и пытаются как можно быстрее ликвидировать последствия ночной трагедии. В этом им активно помогают местные власти.

Работа оперативных штабов развернута возле детской поликлиники на просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко) и на ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 21.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса» и предоставляют консультации по пакету документов для оформления компенсации по программе еВідновлення.

оперативный штаб 19 февраля

Жители поврежденных домов могут обращаться в оперативные штабы или в Киевскую районную администрацию. Консультация по телефонам: 

  • (048) 740-76-25,
  • (048) 740-76-26.

Также в мэрии опубликовали адреса ближайших пунктов несокрушимости:

  • ул. Ильфа и Петрова, 13Б
  • ул. Ильфа и Петрова, 15А
  • ул. Ильфа и Петрова, 25
  • ул. Ак. Королева, 90
  • просп. Небесной сотни, 103А
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 26
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 29А
  • просп. Небесной сотни, 83
  • просп. Ярослава Мудрого (Академика Глушко), 14
  • просп. Небесной сотни, 65А
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 18/22
  • ул. Академика Глушко 5
  • ул. Ак. Вильямса, 81/4
  • ул. Ак. Вильямса, 68
  • ул. Ак. Вильямса, 68/1
  • просп. Небесной Сотни 29/2
  • ул. Ак. Вильямса, 75
  • просп. Небесной сотни, 14Д
  • просп. Небесной сотни, 8/10
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 2
  • просп. Небесной сотни, 53А
  • ул. Ак. Вильямса, 9А
  • просп. Небесной сотни, 5А
  • просп. Небесной сотни, 53
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 11/1
  • ул. Люстдорфская дорога, 152

Как сообщалось ранее, во многих домах, в школах и детских садах в результате повреждений инфраструктуры нет света и отопления. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов.

«В целом ситуация контролируемая. Ждем информацию от ДТЭК о последствиях атаки и сроках восстановления электроснабжения. Надеемся, что в течение суток мы сможем вернуть тепло в дома»,  — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По теме: В результате атаки обесточены котельные — без тепла почти 80 тысяч одесситов

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