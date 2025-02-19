Сейчас уже известно о 20 домах, которые получили существенные повреждения, изуродовано здание детского сада, сообщили в мэрии.
Жители пострадавших домов мобилизовались и пытаются как можно быстрее ликвидировать последствия ночной трагедии. В этом им активно помогают местные власти.
Работа оперативных штабов развернута возле детской поликлиники на просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко) и на ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 21.
Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса» и предоставляют консультации по пакету документов для оформления компенсации по программе еВідновлення.
Жители поврежденных домов могут обращаться в оперативные штабы или в Киевскую районную администрацию. Консультация по телефонам:
- (048) 740-76-25,
- (048) 740-76-26.
Также в мэрии опубликовали адреса ближайших пунктов несокрушимости:
- ул. Ильфа и Петрова, 13Б
- ул. Ильфа и Петрова, 15А
- ул. Ильфа и Петрова, 25
- ул. Ак. Королева, 90
- просп. Небесной сотни, 103А
- просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 26
- просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 29А
- просп. Небесной сотни, 83
- просп. Ярослава Мудрого (Академика Глушко), 14
- просп. Небесной сотни, 65А
- просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 18/22
- ул. Академика Глушко 5
- ул. Ак. Вильямса, 81/4
- ул. Ак. Вильямса, 68
- ул. Ак. Вильямса, 68/1
- просп. Небесной Сотни 29/2
- ул. Ак. Вильямса, 75
- просп. Небесной сотни, 14Д
- просп. Небесной сотни, 8/10
- просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 2
- просп. Небесной сотни, 53А
- ул. Ак. Вильямса, 9А
- просп. Небесной сотни, 5А
- просп. Небесной сотни, 53
- просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 11/1
- ул. Люстдорфская дорога, 152
Как сообщалось ранее, во многих домах, в школах и детских садах в результате повреждений инфраструктуры нет света и отопления. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов.
«В целом ситуация контролируемая. Ждем информацию от ДТЭК о последствиях атаки и сроках восстановления электроснабжения. Надеемся, что в течение суток мы сможем вернуть тепло в дома», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.
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