Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Масштабы разрушений медучреждения существенные: поврежден фасад здания, выбито более 70 окон и дверей, разрушено внутреннее обустройство. К счастью, в результате ужасной ночной атаки пострадавших среди сотрудников и пациентов нет.

Сейчас пациентов поликлиники принимают в филиале на улице Академика Филатова. Врачи настойчиво просят отложить визиты, которые не требуют срочного вмешательства.

Все врачи остаются на связи, но контакт-центр временно не работает. Коммуникация осуществляется через онлайн чат на сайте заведения.

Как сообщалось, в результате вражеской атаки вечером 18 февраля 2025 года в Одессе без света и отопления остался густонаселенный микрорайон Таирова — 14 школ, 13 детских садов и более 500 жилых домов.

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