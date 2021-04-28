Одесский кинофестиваль представил новый официальный постер

Как сообщили в пресс-службе ОМКФ, в этом году фестиваль пройдет в Одессе 14-21 августа, а главным фокусом ОМКФ-2021 станет национальное кино.

«Поэтому и основной идеей нынешнего постера стала традиционная украинская символика, которая сочетается с кинематографом и становится свидетельством того, что национальное кино является значительной частью украинского культурного ДНК», – пояснили в пресс-службе фестиваля.

Главной темой постера фестиваля стала украинская вышиванка. В ее стиле выполнены и символы кинематографа – камера и VR-очки как символ будущего мирового кинематографа. А дополняет постер памятник Дюку, без которого трудно представить как Одессу, так и ОМКФ – ведь именно статуэтка Золотой Дюк является главной наградой фестиваля.

Слоган фестиваля в этом году: «Кіно у твоїй ДНК».

Автором постера стал известный украинский художник-иллюстратор Никита Титов.

«Кино, современные технологии, Одесса и Украина – передо мной стояла задача подчеркнуть в одном постере именно эти сообщения. Показать их тесную связь, традиции, сделать все максимально узнаваемым. Именно поэтому я обратился к традиционным украинским мотивам, вышиванке. В любой своей работе я склоняюсь к простоте образов и очень надеюсь, что мне это удалось и в этом постере», – рассказал о своей работе художник.

Как сообщалось, в марте Одесский международный кинофестиваль начал отбор фильмов в Национальную конкурсную программу.

Напомним, в этом году Одесский кинофестиваль снова пройдет в привычном режиме после того, как в 2020 году из-за карантина он состоялся онлайн.

Также стало известно, что Одесский кинофест переформатируют.

Фото: официальный сайт ОМКФ