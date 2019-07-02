Одесский кинофест покажет хиты мирового уровня: объявлена программа «Фестиваль фестивалей»

Обладатели наград Берлинского, Каннского, Венецианского кинофестивалей и другие признанные мировые киноленты будут представлены на Одесском кинофестивале. Они входят в программу “Фестиваль Фестивалей”.

Следует обратить внимание, что представить свои фильмы лично приедут в Одессу режиссер фильма “Рэй и Лиз” Ричард Биллингем и режиссер фильма “Синонимы” Надав Лапид. Об этом сообщает пресс-служба Одесского кинофестиваля.

В программу Фестиваль фестивалей в этом году вошли такие фильмы:

“Паразиты” (реж. Пон Джун Хо, Южная Корея). Перед зрителями предстает семья четверых безработных с мрачными жизненными перспективами. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошное поместье состоятельного бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.

Этот фильм получил “Золотую пальмовую ветвь” Каннского кинофестиваля 2019 года.

“Боль и слава” (реж. Педро Альмодовар, Испания). По сюжету талантливый кинорежиссер в конце своего творческого пути оглядывается в прошлое и оказывается в водовороте ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и разлука, поиски счастья и успеха – все это побуждает его к важным размышлениям о жизни и искусстве, боли и славе.

За роль в фильме Антонио Бандерас получил награду «Лучший актер» Каннского кинофестиваля – 2019.

“Портрет девушки в огне” (реж. Селин Скьямма, Франция). События в фильме разворачиваются в Бретани, в 1770 году. Художнице Мариан поручают сделать свадебный портрет Элоиз – молодой женщины, которая только покинула монастырь. Элоиз не слишком стремится быть невестой, а Мариан не должна говорить ей о портрете. Художница наблюдает за девушкой днем, ​​чтобы тайно рисовать ночью.

Награда за лучший сценарий Каннского кинофестиваля 2019 года.

“Между двумя водами” (реж. Исаки Лакуеста, Испания). Исра и Чейто – два брата, которым в жизни выпали очень разные судьбы: один выходит из тюрьмы, а другой возвращается домой после долгой службы на флоте. Их воссоединение на острове Сан-Фернандо вернет к жизни воспоминания о насильственной смерти отца. Чтобы вернуться к нормальной жизни, братьям снова придется стать ближе друг к другу.

“Золотая раковина” за лучший фильм Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2018 года.

“Рэй и Лиз” (реж. Ричард Биллингем, Великобритания). В окрестностях Бирмингема семья Биллингемов проводит тайные обряды и нарушает социальные табу, пытаясь разобраться в своей жизни. Порой шокирующие, порой забавные три эпизода фильма воспроизводят опыт взросления в коммунальной квартире в Блэк Кантри.

Особая награда жюри Международного кинофестиваля в Локарно 2018 года.

“Синонимы” (реж. Надав Лапид, Франция/Израиль/Германия). Молодой израильтянин Йоав решает порвать связи с прошлым и стать французом. В Париже он отказывается от иврита и изо всех сил стремится найти новую идентичность. Словарь становится его постоянным спутником.

“Золотой медведь” за лучший фильм Берлинале 2019 года.

“Бакурау” (реж. Клебер Мендонса Фильйо, Жулиано Дорнелеш, Бразилия/Франция). Бакурау – маленькая деревня в Бразилии – оплакивает потерю старухи Кармелиты, которая прожила до 94 лет. Через несколько дней жители узнают, что их сообщество исчезло с большинства карт.

Приз жюри Каннского кинофестиваля 2019 года.

“Морской дьявол” (реж. Фаттефон Аруньфен, Таиланд/Франция/Китай). На тайском побережье, где утонули тысячи беженцев рохинджа, местный рыбак находит в лесу раненого мужчину без сознания. Он спасает безмолвного незнакомца, дружит с ним и называет Тончаем. Когда рыбак вдруг исчезает бесследно в море, Тончай постепенно принимает на себя жизнь своего спасителя – его дом, его работу и его бывшую жену.

Лучший фильм программы “Горизонты” Венецианского кинофестиваля 2018 года.

“Дылда” (реж. Кантемир Балагов, Российская Федерация). 1945 год, Ленинград. Вторая мировая война опустошила город – разрушила здания и оставила его жителям одни руины. Несмотря на то, что блокада завершилась, жизнь и смерть продолжают борьбу между обломков. Двое молодых женщин ищут смысл и надежду, стремясь восстановить свои жизни среди руин.

Награда за лучшую режиссуру программы “Особый взгляд” Каннского кинофестиваля 2019 года.

“Королевство” (реж. Родриго Сорогоен, Испания/Франция). Мануэль Гомес Видаль – любимец избирателей своего округа. Но при этом он коррупционер, который много лет обогащался за счет бюджета. После попытки прикрыть своего коллегу Мануэля разоблачают. Члены партии собираются переложить весь груз ответственности на его плечи. Но он не собирается сдаваться. На что может решиться человек, чтобы остаться у власти?

Основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2018 года, картина – обладатель 28 призов, в том числе 7 наград Национальной кинопремии в Испании “Гойя”.

Напомним, что юбилейный 10-й Одесский международный кинофестиваль пройдет 12-20 июля.

“Одесская жизнь” ранее писала, кто войдет в состав жюри фестиваля. Показы ОМКФ-2019 будут проходить в кинотеатре «Родина», Фестивальном дворце в театре Музкомедии и в новом семизальном кинотеатре «Мультиплекс» в Аркадии.

Специальным гостем фестиваля в этом году станет французская кинозвезда Катрин Денёв.

О событиях ОМКФ “Одесская жизнь” также уже рассказывала.

Фото: пресс-служба ОМКФ