Новшества Одесского кинофестиваля: в этом году будет «две Потемкинские лестницы»

Президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко обещает, что в этом году на знаменитой лестнице проведут два масштабных фестивальных мероприятия.

«На фестивале в этом году будет две Потемкинские лестницы», – восторженно рассказала она на видео на своей странице в Facebook.

Виктория Тигипко отметила, что 13 июля (второй день фестиваля) на Потемкинской лестнице покажут потрясающий фильм «Казаки» 1928 года. Лента будет демонстрироваться не просто в сопровождении симфонического оркестра, а к нему присоединится хор. «Одесская жизнь» уже писала об этом фильме.

А в предпоследний день фестиваля, 19 июля, на Потемкинской лестнице пройдет еще и специальный киноперфоманс «Сходи» от организатора ГогольFest Влада Троицкого.

Ровно месяц до старта 10-го юбилейного Odesa International Film Festival! Жду всех с 12 по 20 июля в Одессе!Кинокультурным быть модно 😉! #ябудунаомкф Опубліковано Viktoriya Tigipko Середа, 12 червня 2019 р.

Потемкинская лестница, за которой уже даже закрепили звание «Сокровище европейской кинокультуры», стала традиционным местом показа классики немого кино под открытым небом. Ежегодно на бесплатные кинопоказы на Потемкинской лестнице собирается до 15 тыс. человек.

Особую атмосферу на таких кинопоказах создает сопровождение симфонического оркестра.

Напомним, в нынешнем году Одесскому кинофестивалю исполняется 10 лет, поэтому организаторы запланировали грандиозное празднование.

В рамках фестиваля под открытым небом пройдет еще одно мероприятие. 17 июля в Зеленом театре покажут классику немецкого немого кино – ленту «Кабинет доктора Калигари» (1920), реж. Роберт Вине. Просмотр фильма будет сопровождать своим выступлением британская группа «The Tiger Lillies».

Специальной гостьей Одесского кинофестиваля в этом году станет легендарная французская актриса Катрин Денев. На фестивале покажут три лучших фильма с ее участием, которые артистка представит лично.

Среди мировых звезд на ОМКФ в этом году также будут актриса Роуз Макгоуэн (известная нашему зрителю по сериалу «Всі жінки відьми») и британский режиссер Майк Ли (семикратный номинант на «Оскар», обладатель четырех премий BAFTA, двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля, «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и других).

Кинофест будет проходить с 12 по 20 июля. Фестивальные абонементы можно приобрети на сайте ОМКФ.

Фото: пресс-служба ОМКФ