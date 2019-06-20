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Новости Одессы и Одесской области

Арт-события, расширение программы и бесплатное кино для детей: команда Одесского кинофестиваля рассказала о своем юбилее

Арт-события, расширение программы и бесплатное кино для детей: команда Одесского кинофестиваля рассказала о своем юбилее

Еще масштабнее, еще больше фильмов, еще больше зрителей – под таким девизом пройдет юбилейный ОМКФ. Президент фестиваля Виктория Тигипко рассказала, что в этом году помимо традиционных фестивальных показов гостей ждет много параллельных событий – это и кинорынок, и киношкола, питчинги, и бизнес события, арт-программа и детское кино.

Чтобы всем гостям и зрителям было комфортно, фестивальные показы будут проходить не только на традиционных локациях – кинотеатре «Родина», Фестивальном дворце в театре Музкомедии, но и в новом семизальном кинотеатре «Мультиплекс» в Аркадии.

О специальных событиях ОМКФ мы уже писали, а вот об основной программе мы расскажем сегодня.

На конкурсную программу этого года было подано почти тысячу заявок –  959 фильмов. Оргкомитет отобрал 12 лент из разных стран мира – США, Великобритании, Китая, Колумбии, Швеции, Финляндии и других. Как обычно, фильм-победитель будут выбирать зрители. А остальные номинации присудят четверо членов жюри, среди которых режиссер Петер Бронсес. Его фильм “Король бельгийцев” стал победителем ОМКФ-2017.

 

Украинская конкурсная программа состоит из пяти фильмов, отобранных из более, чем 300 кинолент. Виктория Тигипко напомнила, что десять лет назад кинофестиваль не смог отобрать украинские фильмы для конкурса – их просто не было. Кроме того, как и в прошлом году, будет отдельно представлена программа украинского короткого метра. В этом году она состоит из десяти фильмов.

Одной из самых любимых и ожидаемых программ по-прежнему остается Фестиваль фестивалей. В этом году оргкомитет старается не обмануть надежды зрителей. Будут показаны лучшие фильмы – победители Канн, Берлинаре, Венецианского фестиваля, фестиваля в Локарно и других – всего в этой программе будет семь фильмов.

Афиша фильма Педро Альмадовера «Боль и слава» – лучшая мужская роль Каннского кинофестиваля

Программа “ОМКФ – детям” пройдет в сотрудничестве с фестивалем “Чилдрен кинофест”. Четыре фильма для детей покажут совершенно бесплатно.

Не обошли вниманием и Одесскую киностудию. К столетнему юбилею состоится ретроспектива фильмов, снятых в “Голливуде на берегу Черного моря”. Это будут фильмы Киры Муратовой, Александра Довженко, Марлена Хуциева, Петра Тодоровского, Петра Чардинина и Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

Кино-дива мирового кино Катрин Денев посетит вторую половину кинофестиваля. Она проведет встречи, покажет три своих лучших фильма, которые она лично отобрала для наших зрителей, и получит Золотого Дюка за вклад в киноискусство.

Среди мировых звезд на ОМКФ в этом году также будут актриса Роуз Макгоуэн (известная нашему зрителю по сериалу “Всі жінки відьми”, фильму “Крик”) и британский режиссер Майк Ли (семикратный номинант на “Оскар”, обладатель четырех премий BAFTA, двух “Золотых пальмовых ветвей” Каннского фестиваля, “Золотого льва” Венецианского кинофестиваля и других).

 

Кинофест будет проходить с 12 по 20 июля. Фестивальные абонементы можно приобрети на сайте ОМКФ.

Фото: автора и пресс-службы ОМКФ

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
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ПРОФИЛЬ

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