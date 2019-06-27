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Новости Одессы и Одесской области

Кинофестиваль близко: в оргкомитете ОМКФ раскрыли еще несколько секретов

Кинофестиваль близко: в оргкомитете ОМКФ раскрыли еще несколько секретов

На этот раз организаторы десятого Одесского международного кинофестиваля рассказали, кто будет «строгими судьями» представленных фильмов в этом году.

Жюри Национальной конкурсной программы ОМКФ

Итак, в состав жюри Национальной конкурсной программы кинофестиваля в 2019 году включены: польский режиссер и сценарист Иоанна Кос-Краузе, иранский кинорежиссер, актриса, писательница Мания Акбаре, нью-йоркский корреспондент Cahiers du Cinéma и член отборочного комитета Международного кинофестиваля в Локарно Николас Эллиот  и украинский продюсер, кинокритик Иванна Дядюра.

Жюри Международной конкурсной программы

Фильмы Международной конкурсной программы ОМКФ будут оценивать: бельгийский режиссер и продюсер Петер Бросенс, украинская голливудская актриса Иванна Сахно, директор Международного кинофестиваля в Карловых Варах Карел Ох (Чехия), ирландский актер Барри Уорд и грузинская писательница, режиссер и продюсер Нана Еквтимишвили.

В состав жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI вошли кинокритики Дмитрий Десятерик (Украина), Джованни Вимеркати (Италия) и Ванда Бенджеллул (Швеция).

Напомним, что фестивальные показы ОМКФ-2019 будут проходить в кинотеатре «Родина», Фестивальном дворце в театре Музкомедии и в новом семизальном кинотеатре «Мультиплекс» в Аркадии.

Специальным гостем фестиваля в этом году станет французская кинозвезда Катрин Денёв.

О специальных событиях ОМКФ “Одесская жизнь” также уже рассказывала.

 

Фото пресс-службы фестиваля

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