fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Катрин Денев приедет на Одесский кинофестиваль

Катрин Денев приедет на Одесский кинофестиваль

Легендарная французская актриса Катрин Денев станет специальной гостьей Десятого Одесского кинофестиваля, который пройдет 12-20 июля.

На одесском фестивале покажут три лучших фильма с участием Катрин Денев, которые она представит лично. Кроме того, актриса проведет мастер-класс для участников фестиваля.

Как сообщает пресс-служба ОМКФ, знаменитой артистке вручат почетную награду – «Золотой Дюк» за вклад развитие киноискусства.

Катрин Денев сыграла более, чем в 100 фильмах. Дорогу в мир большого кино ей открыла роль Женевьевы в мюзикле «Шербурские зонтики». Актриса дважды удостоена премии «Сезар» за лучшую женскую роль – в фильмах «Последнее метро» (1981) и «Индокитай» (1993).

Напомним, среди мировых звезд на Одесском кинофестивале в этом году также будут актриса Роуз Макгоуэн (известная нашему зрителю по сериалу «Всі жінки відьми») и британский режиссер Майк Ли (семикратный номинант на «Оскар», обладатель четырех премий BAFTA, двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля, «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и других).

 

Фото из открытых источников

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Одесский кинофестиваль приглашает на свой юбилей

    Одесский кинофестиваль приглашает на свой юбилей

    Одесский международный кинофестиваль грандиозно отпразднует свой 10-летний юбилей 12-20 июля.
    Организаторы обещают незабываемые дни в атмосферной Одессе: зрителей ожидает еще больше эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов, звездных гостей, мастер-классов от ведущих мировых кинопрофессионалов, а также ярких вечеринок.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Пять лучших немецких фильмов последних лет покажут в Одессе

    Пять лучших немецких фильмов последних лет покажут в Одессе

    Программа рассчитана на 4 дня – с 25 по 29 октября.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Антельм Видо, программный директор ОМКФ: “Отбирать фильмы для фестиваля — это работа мечты для киномана”

    Антельм Видо, программный директор ОМКФ: “Отбирать фильмы для фестиваля — это работа мечты для киномана”

    Старожилы Одесского кинофестиваля говорят, что несколько лет назад ОМКФ поменял программную политику. Связывают это с приходом в команду нового программного директора – Антельма Видо. Мы встретились с человеком, от которого зависит, что именно увидят зрители одесского кинофестиваля. Антельм рассказал, чем он занимался до прихода в команду, как проходит отбор фильмов и за кем остается последнее

    ПОДРОБНЕЕ
  • Фестиваль дебютов украинского кино: кто и о чем снимал фильмы-конкурсанты ОМКФ-2018

    Фестиваль дебютов украинского кино: кто и о чем снимал фильмы-конкурсанты ОМКФ-2018

    46 украинских фильмов выйдут на экраны страны в этом году. Мировую и национальную премьеры некоторых картин можно было увидеть на 9-м Одесском международном кинофестивале. Украинского кино на ОМКФ-2018 много. Разного. От «Донбасса» Лозницы до ретроспективы музыкального кино времен УССР. О национальном кино, его особенностях и о тех, кто сегодня создает украинский кинематограф, расскажет корреспондент «Одесской

    ПОДРОБНЕЕ
  • ОМКФ-2018: что смотрят киноманы?

    ОМКФ-2018: что смотрят киноманы?

    Одесский кинофестиваль в самом разгаре. Каждый день на фестивальных площадках показывают десятки фильмов. «Одесская жизнь» поинтересовалась у посетителей ОМКФ за какими фильмами и режиссерами они пришли на праздник кино и каким кинофильмам отдают предпочтение в первую очередь. Леся Станкевич, кондитер Я очень люблю фестивальное, не кассовое кино. В данный момент я пришла посмотреть японский фильм

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить