Катрин Денев приедет на Одесский кинофестиваль

Легендарная французская актриса Катрин Денев станет специальной гостьей Десятого Одесского кинофестиваля, который пройдет 12-20 июля.

На одесском фестивале покажут три лучших фильма с участием Катрин Денев, которые она представит лично. Кроме того, актриса проведет мастер-класс для участников фестиваля.

Как сообщает пресс-служба ОМКФ, знаменитой артистке вручат почетную награду – «Золотой Дюк» за вклад развитие киноискусства.

Катрин Денев сыграла более, чем в 100 фильмах. Дорогу в мир большого кино ей открыла роль Женевьевы в мюзикле «Шербурские зонтики». Актриса дважды удостоена премии «Сезар» за лучшую женскую роль – в фильмах «Последнее метро» (1981) и «Индокитай» (1993).

Напомним, среди мировых звезд на Одесском кинофестивале в этом году также будут актриса Роуз Макгоуэн (известная нашему зрителю по сериалу «Всі жінки відьми») и британский режиссер Майк Ли (семикратный номинант на «Оскар», обладатель четырех премий BAFTA, двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля, «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и других).

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