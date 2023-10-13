Новости Одессы и Одесской области

Одесский художник создал граффити в поддержку Израиля (фото)

Одесский художник создал граффити в поддержку Израиля (фото)

Одесский художник Ярослав Войцеховский творчески выразил поддержку украинцев народу Израиля. Он мастерски изобразил звезду Давида, в которую вплетен украинский трезубец.

Об этом художник сообщил на своей facebook-странице.

В связи с военными действиями, происходящими на территорию Израиля, весь мир выражает стране свою поддержку. Но больше всего их понимают, пожалуй, украинцы, 597-й день противостоящие российскому нашествию.

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Ярослав Войцеховский изобразил граффити в рамках 73-й выставки «ВоляНеСмерть». И таким образом в галерее под открытым небом появился новый артобъект в поддержку Израиля.

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Чтобы выразить свою поддержку народу Израиля, автор изобразил звезду Давида и украинский трезубец в единственной композиции. А рядом написал на иврите и на украинском языке «Вместе».

Писали сегодня вживую, элегантски и ловко. Зрители сэлфилы и подсказывали единство видения, —

рассказал художник секреты создания рисунка.

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Ранее мы писали, что на одесской «Книжке» открылась выставка «ВоляНеСмерть», где были представлены работы Ярослава Войцеховского в технике светлой графики.

А летом одна из уличных картин Ярослава Войцеховского пострадала от вандалов. Его казак, выполненный в патриотических украинских цветах, залили краской.

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