Одесский художник создал граффити в поддержку Израиля (фото)

Одесский художник Ярослав Войцеховский творчески выразил поддержку украинцев народу Израиля. Он мастерски изобразил звезду Давида, в которую вплетен украинский трезубец.
Об этом художник сообщил на своей facebook-странице.
В связи с военными действиями, происходящими на территорию Израиля, весь мир выражает стране свою поддержку. Но больше всего их понимают, пожалуй, украинцы, 597-й день противостоящие российскому нашествию.
Ярослав Войцеховский изобразил граффити в рамках 73-й выставки «ВоляНеСмерть». И таким образом в галерее под открытым небом появился новый артобъект в поддержку Израиля.
Чтобы выразить свою поддержку народу Израиля, автор изобразил звезду Давида и украинский трезубец в единственной композиции. А рядом написал на иврите и на украинском языке «Вместе».
Писали сегодня вживую, элегантски и ловко. Зрители сэлфилы и подсказывали единство видения, —
рассказал художник секреты создания рисунка.
Ранее мы писали, что на одесской «Книжке» открылась выставка «ВоляНеСмерть», где были представлены работы Ярослава Войцеховского в технике светлой графики.
А летом одна из уличных картин Ярослава Войцеховского пострадала от вандалов. Его казак, выполненный в патриотических украинских цветах, залили краской.
Читайте также: Одесский арт-дворик на военном положении: работы на стенах, немного юмора и добрый старый пес (фоторепортаж)