В центре Одессы антисемитской надписью испортили уличное искусство (видео)

Как видно на видео, которое опубликовал у себя в Facebook художник Вадим Луговцов, на этот раз рисунок не просто закрасили, но и «украсили» антисемитской надписью: «Украина – не Израиль. Мы – Русь».

«У кого-то очень свербит в одном месте…

Это выставка на Дерибасовской, где есть в том числе и мои работы…

Одесса – это не русский город. До революции 1917 года это был на 1/3 еврейский город, если можно так выразиться.

Лучшие врачи, творческая интеллигенция, коммерсанты – это значимая часть истории города…»,

– прокомментировал Вадим Луговцов.

Отметим, что это уже второй акт вандализма с антисемитским уклоном в Одессе.

Граффити в поддержку Израиля появилось на Дерибасовской в октябре 2023 года в рамках выставки «ВоляНеСмерть», спустя несколько дней после начавшихся на территории этой страны военных действий. Его автор – одесский художник Ярослав Войцеховский (позже он же облил красной краской памятник Пушкину на Приморском бульваре) – изобразил звезду Давида с «вплетенным» в нее украинским тризубом, выражая таким образом поддержку народу Израиля.

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