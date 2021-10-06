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Одесский худмузей презентует сборник стихов Ройтбурда с иллюстрациями Жадана

Одесский худмузей презентует сборник стихов Ройтбурда с иллюстрациями Жадана

В Одесском художественном музее состоится презентация книги Александра Ройтбурда «Стихи дилетанта» с иллюстрациями известного поэта и артиста Сергея Жадана.

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Как сообщили в музее, Жадан специально приедет в худмузей, чтобы представить книгу и зачитать стихи Ройтбурда.

Ройтбурд и Жадан поменялись ролями

Как рассказали в худмузее, ранее Александр Ройтбурд проиллюстрировал книгу Сергея Жадана «Тамплиеры», после чего поэт и художник решили поменяться ролями и вместе выпустить сборник стихов Ройтбурда.

«Александр Ройтбурд писал стихи всю жизнь, однако делился ими только с близкими ему людьми. По словам Жадана, стихи Ройтбурда странные и интересные, не похожи на его картины.

Сборник готовили год. Александр отбирал и редактировал стихи. Форму книги и обложку выбирал художник. Сама книга квадратная с крафтовой бумажной обложкой, минималистичным дизайном и кремовым бумагой»,

– рассказали в музее.

Презентация состоится в Одесском худмузее (ул. Софиевская, 5а) 14 октября. Начало – в 15:00. Вход свободный, но по предварительной регистрации.

На презентации можно будет приобрести книгу «Стихи дилетанта».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Александр Ройтбурд не дожил всего месяц до издания книги своих стихов.

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Фото с Facebook-страницы Одесского худмузея

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Редакция ПРОФИЛЬ

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