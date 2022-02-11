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Одесский ГАСК намерен оспорить в суде введение в эксплуатацию двух новостроев

Одесский ГАСК намерен оспорить в суде введение в эксплуатацию двух новостроев

Одесское управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСКа) хочет через суд признать незаконными и отменить сертификаты о принятии в эксплуатацию двух строительных объектов, а именно – высотных зданий на площади Толбухина и в Ванном переулке.

Рецепты

Речь идет о жилкомплексе Manhattan, возведенном по адресу: улица Академика Филатова, 2, и о ЖК Platinum Residence в Ванном переулке, 5Г.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, при выдаче документов на данные объекты были нарушены требования градостроительного законодательства.

ЖК на площади Толбухина: к эксплуатации не готов

Что касается многоэтажного ЖК Manhattan с подземными паркингами, встроенно-пристроенными помещениями и детским садом, у ГАСКа возникли претензии к проектной документации о присоединении объекта к электросетям.

ЖК Manhattan

ЖК Manhattan

Сообщается, что еще 16 августа 2018 года компания «Одессаоблэнерго» заключила договор о присоединении к ЖК электросетям и выдала застройщику соответствующие технические условия. В начале 2022 года проектную документацию с замечаниями вернули застройщику на доработку, но техусловия выполнены не были, и объект к эксплуатации не готов.

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Между тем, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГАСИ) Украины в сентябре 2021 года выдала сертификат о принятии в эксплуатацию первой очереди ЖК, а в декабре – второй очереди.

ЖК в Ванном переулке: один этаж здесь явно лишний

В случае с объектом в Ванном переулке, где возвели двухсекционный жилищно-гостиничный комплекс с апартаментами и офисными помещениями, муниципальное управление ГАСКа нашло нарушения. ГАСИ выдала сертификат о принятии в эксплуатацию этого объекта площадью свыше 11 тыс. квадратных метров, хотя это на 518,5 квадратных метров больше, чем было предусмотрено проектом. К тому же, там надстроили не предусмотренный дополнительный этаж.

ЖК Platinum Residence

ЖК Platinum Residence

В мэрии Одессы не рекомендуют горожанам инвестировать в указанные объекты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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