Новости Одессы и Одесской области

Новая квартира: не покупайте кота в мешке

Новая квартира: не покупайте кота в мешке

В Одессе строится много новых домов, а инфраструктура вокруг них не развивается. Также в проектах застройщиков не учитывается дальнейшее обслуживание новостроев. К сожалению, этот вопрос для многих покупателей недвижимости остается на втором плане. На первом месте — цена.

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О рисках, с этим связанных, предупреждает президент Ассоциации инновационного развития домохозяйств, участник постоянно действующей рабочей группы по взаимодействию с ОСМД Станислав Драганов.

 «Строительство. Удобство. Цена».

Сегодня эти три слова вообще не про один объект.

Построили дом, а как его обслуживать?

Ответ: все, что строится, не учитывает ни инфраструктуру (это и подъезд, возможность оставить свое транспортное средство в безопасности, работа, учеба, освещение, канализация и т.п.), ни последующую эксплуатацию.

Из всех реклам новостроек я не встретил ни одного проекта, где было бы указано, что обслуживание рассчитано хотя бы на ближайшие пять лет с учетом развития технологий и безопасности.

И кто виноват?

А виновных трое: потребитель, чиновник и застройщик.

Потребитель сегодня смотрит только на сумму, но не на инфраструктуру и последующие затраты на досуг. То есть выбирая путевку, скажем, в Египет, этот же потребитель интересуется: «а какой сервис, а есть ли «шведский стол», а есть ли рядом больница, а куда выходят окна, а сколько времени и как добираться до бара, дискотеки, достопримечательностей и т.д?». Почему такой же тщательной проверки этот потребитель не делает при покупке жилья? То есть поехать на три дня на отдых — это серьезно, а всю жизнь жить в неудобной квартире — не важно.

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Чиновник. Законодательство написано с такими нормативами, которые не то что выполнить невозможно, но и связи между этими требованиями и реальностью зачастую нет. Нет градостроительной стратегии с развитой инфраструктурой города и понятными местами для стройки чего-то конкретного, чем пользуются те, кто хочет заработать на неумелом потребителе.

К застройщику в самую последнюю очередь вопросы — он бизнесмен и работает для заработка. Где ему дали возможность, а потребитель заплатил за это — там он и строит.

Ранее мы рассказывали о том, что будет с ценами на квартиры в новостройках Одессы осенью.

Как поступать покупателю?

А решение простое — помогать потребителям делать осознанный выбор и показывать, что можно, что нельзя, где дома, хоть и новые, но хуже по расположению и качеству хрущевок.

Перед покупкой недвижимости нужно задавать планку и обслуживанию — тут хорошая аналогия: в характеристиках авто всегда указывается потребление бензина; отдельно можно посмотреть стоимость техобслуживания и запчастей.

Покупая «дешево», вы кидаете самих себя, не проверяя качество и не спрашивая про обслуживание:что за компания, что входит в услугу, что планируется, а где написано и т.п. Подходя к покупке недвижимости, нужно серьезно оценивать вообще все возможные составляющие».

Ранее мы рассказывали о том, на что нужно обратить внимание при покупке жилья и оформлении договора с застройщиком.

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Станислав Драганов ПРОФИЛЬ

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