Одесские тепловики получили 2 мощных генератора из Польши

Одесские тепловики уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. И в рамках этой подготовки они получили два генератора на 650 кВт каждый. Их предоставило Государственное агентство стратегических резервов (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; Варшава, Польша).

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».

«Готовимся к следующему отопительному сезону прямо сегодня – получили еще два генератора Perkins FE10650 на 650 кВт», – отмечается в сообщении.

Сообщается, что устройства пройдут техническое освидетельствование, тестовое испытание и будут находиться в полной рабочей готовности к тому времени, когда у предприятия возникнет в них потребность.

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