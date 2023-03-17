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Одесса получит автобусы и генераторы от турецкого города-побратима

Одесса получит автобусы и генераторы от турецкого города-побратима

Турецкий город Стамбул – город-побратим Одессы, передаст нашему городу гуманитарную помощь в виде автобусов и генераторов.

Как сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле, такое решение – результат сотрудничества генконсульства и мэрий Одессы и Стамбула.

«Муниципальный Совет Стамбула принял решение о передаче мэрии Одессы гуманитарной помощи – 10 автобусов и 41 генератора. Для эксплуатации автобусов будет предоставлена помощь по техническому обучению со стороны Департамента эксплуатации электрических трамваев и тоннелей»,

– говорится в сообщении.

Информация о том, какие именно автобусы будут поставлены в Одессу и сроки поставки пока что не известны.

При этом турецкая сторона отмечает, что из-за продолжающейся уже более года российско-украинской войны «многие услуги в городе-побратиме Одесса стали недоступными для жителей, условия жизни ухудшаются с каждым днем, а система общественного транспорта нетрудоспособна».

«С помощью генераторов горожане будут иметь возможность заряжать телефоны и компьютеры и обогреваться в соответствующих центрах, созданных Одесским муниципалитетом»,

– добавили в генконсульстве.

Отметим, что Одесса и Стамбул являются городами-побратимами с 1997 года.

Ранее благотворительный фонд из Саудовской Аравии предоставил Одесской области 27 мощных генераторов.

Фото Novyny LIVE

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Редакция ПРОФИЛЬ

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