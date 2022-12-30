Новости Одессы и Одесской области

В Одессу прибыли мощные генераторы из Германии

В Одессу прибыли мощные генераторы из Германии

Одессе передали из Германии два крупных промышленных генератора для потребностей критической инфраструктуры по 1250 кВт каждый. Об этом сообщили на сайте мэрии города.

Генераторы передала служба технической помощи Германии (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk). 

Дополнительно были переданы семь генераторов по 450 кВт каждый. Помощь в доставке оказывала волонтерская организация из Румынии Tulcea Humanitarian Logistics Hub.

Два крупных генератора уже отправили на котельные, которые обеспечивают теплом почти 60 тысяч одесситов.

Один из генераторов на 450 кВт установят на насосную станцию дамбы Хаджибейского лимана.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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